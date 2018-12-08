شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية تخطط لإستهداف المواطنين وقوات الأمن غرب الرمادى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين وقوات الأمن فى مدينة هيت غرب الرمادى.

وقالت المديرية فى بيان- حسبما أفادت قناة (السومرية العراقية)- أن "قوة من الاستخبارات العسكرية فى لواء المشاة 29، وبالتنسيق مع شعبة المصادر فى المديرية واستخبارات مقر قيادة الفرقة 7 تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر فى قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأضافت أن الخلية تعمل بشكل سرى، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المواطنين العراقيين.