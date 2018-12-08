شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يجدد بيعته لخادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بيعته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولى الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم فى المملكة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، "أتقدم بالتهنئة لمولاى خادم الحرمين الشريفين فى ذكرى البيعة الرابعة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا فى ظل مليكنا وولى عهده الأمين يحفظهما الله".



