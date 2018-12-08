شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مشعل بن فهيم السلمى بالتزكية برئاسة البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الدكتور مشعل بن فهم السلمي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية،وذلك للمرة الثانية علي التوالي. وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا الشيخ عبد الرحمن بعشير. وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن ينتخب رئيس البرلمان لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. وسينتخب البرلمان في جلسة اليوم أيضا نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان و ونوابهم وانطلقت بالجامعة العربية اليوم جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان. وتجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً . وأعلن رئيس البرلمان الحالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عبر حسابه على توتير قبيل الجلسة أنه سيتقدم للترشح لمنصب رئيس البرلمان لفترة ثانية. وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد غدا وبعد غد. كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه بعد غد الإثنين لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر بمقر جامعة الدول العربية.

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