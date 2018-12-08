في صفقة وصفت بالاضخم…30 ألف دولار لـ”السر قدور” لتقديم برنامج تلفزيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدمت قناة المريخ عرضاً بقيمة 30 ألف دولار للإعلامي والشاعر “السر أحمد قدور” مقابل تقديم 26 حلقة في شهر رمضان المعظم في صفقة وصفها البعض بالأضخم في تاريخ الإعلام في السودان .

وقال مسؤول بقناة المريخ وبحسب صحيفة الصيحة إن قدور أحد رموز المريخية التاريخية والقناة تحاول الاستفادة من خبراته المتراكمة، وقد علمت مصادر صحيفة الصيحة إن المفاوضات لا زالت جارية وربما ترتفع القيمة .