معتز موسى يكشف عن ضربة موجعة لتجار العملات بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - رجل يحصي دولارات بمكتب للصرافة في القاهرة - أرشيف رويترز

الخليج 365 :

كشف رئيس الوزراء معتز موسي عن اتجاه الدولة لتسديد ضربة واحدة وموجعة في مواجهة المضاربين بالسوق الموازي (السوداء)، مشيراً إلى أن مجاراتهم تضر بالاقتصاد الكلي، وقال :”لا نريدهم موجودين بيننا، و بيننا وبينهم الميدان”، ووصفهم بـ (المنبوذين).

وأوصد موسى الباب خلال حديثه في اللقاء الدوري لمبادرات دعم الحلول الاقتصادية بالخرطوم أمس الخميس، أمام المجاملة في السوق، وقال :”ليس هناك مجاملة في السوق، وعايزين ناس نضيفين، والبلد دي لن تخرج من أزمتها إلا بالعدل والمساواة وتوزيع الفرص المتكافئة”، وأضاف :”طالما نحنا موجودين في البلد دي ماح يكون هناك ضرر ولا ضرار وليس هناك تمييز لي أي شركة عن اخري”، وأقر رئيس الوزراء بوجود تحديات بميناء البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة عمل مراجعات عاجلة لفك الاختناقات فيه، موضحاً حاجة البلاد إلى وجود شريك لتطوير خدماته، وأعترف موسى بتذبذب أسعار العملة، كاشفاً عن وجود تحدٍ في الفارغ بين سعر دولار آلية صناع السوق والآخر الموازي، وقال إن الامر يتطلب إعادة النظر ووضع صيغة عادلة دون الإضرار بالاقتصاد، ونبه إلى أن الحكومة كان لديها اتجاه لشراء السلع لكن تراجعنا لكي لا نريدها اشتراكية، وأضاف :”نحن على مدى الثمانين يوماً الماضية لم نتخذ أي قرار منفرداً دون التشاور مع القطاع الخاص، وقطع رئيس الوزراء بعدم تغيير للسياسات، وأضاف :”أية سياسة تطور ماقبلها”.