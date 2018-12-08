أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

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الخليج 365 :
08/12/2018
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
47.6188
|
الين الياباني
|
0.4217
|
0.4238
|
0.4228
|
الجنيه الاسترليني
|
60.4556
|
60.7579
|
60.6067
|
الفرنك السويسري
|
47.6812
|
47.9196
|
47.8004
|
الدولار الكندي
|
35.4684
|
35.6457
|
35.5571
|
كرونة السويدية
|
5.2852
|
5.3116
|
5.2984
|
الكرونة النرويجية
|
5.5680
|
5.5958
|
5.5819
|
الكرون الدنماركي
|
7.2215
|
7.2576
|
7.2396
|
الدينار الكويتي
|
155.2288
|
156.0049
|
155.6169
|
الريال السعودي
|
12.6623
|
12.7256
|
12.6940
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9333
|
12.9980
|
12.9656
|
الريال القطري
|
13.0448
|
13.1100
|
13.0774
|
الدينار البحريني
|
125.9613
|
126.5911
|
126.2762
|
ريال عماني
|
123.3446
|
123.9613
|
123.6530
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
64.7518
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
3.4515
|
اليورو
|
53.8959
|
54.1654
|
54.0306
|
XAR
|
1893.3277
|
1903.1474
|
1898.2375
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