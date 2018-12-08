اليوم..ديربي كتالوني بين برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني

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الخليج 365 :
يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على جاره إسبانيول في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب باور 8 معقل إسبانيول في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت.
ويبحث البرسا عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من مواصلة تربعه على صدارة الترتيب كما يسعى للفوز من أجل إسعاد جماهيره في مباراة ديربي كتالونيا التي تعتبر بطولة في حد ذاتها بالنسبة للجماهير.
وفي المقابل يسعى إسبانيول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز حصد نقاط المباراة الثلاث.
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