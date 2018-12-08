الهلال و #النصر ومن يجعل #العاصمة تكتسي لونه

صحيفة الخليج الإلكترونية

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة لقاء الديربي المنتظر بين الهلال وضيفه النصر، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

يدخل الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات من خلال 9 انتصارات وتعادل ودون هزيمة، وسجل الزعيم 24 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري، واستقبل 7 أهداف، وهو أيضًا صاحب أقوى دفاع بقيادة مديره الفني البرتغالي خورخي خيسوس، ويُعد الفرنسي بوفاتيمي غوميز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

ويراهن الهلال على فكر مدربه البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني المخضرم الذي يقدم مستويات رائعة ويسير بخطى ثابتة.

ويعتمد الهلال على طريقة 4-2-3-1، ويغيب عن الزعيم أكثر من لاعب على رأسهم عمر عبدالرحمن “عموري” نجم الكرة الإماراتية للإصابة، وأيضًا نواف العابد لعدم الجاهزية، بينما تأكدت جاهزية الثلاثي سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني.

ويعوّل خيسوس على الحارس العماني القدير علي الحبسي، وأمامه الرباعي الدفاعي الإسباني ألبرتو بواتيا وبجواره علي آل بليهي ومحمد البريك الظهير الأيمن السريع وأيضًا الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

ويعتمد خيسوس على ثنائي الارتكاز محمد كنو وبجواره سلمان الفرج وفي خط الوسط الهجومي البرازيلي الموهوب كارلوس إدواردو صانع الألعاب والبيروفي أندري كاريلو وسالم الدوسري، ويقود الهجوم الفرنسي بوفاتيمي غوميز.

بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة من 8 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بقيادة المدير الفني المؤقت البرتغالي هيلدر غوستافو، ويُعد هداف الفريق البرازيلي غوليانو برصيد 5 أهداف.

ويبحث النصر عن استغلال الفرصة الأخيرة في مواجهة الهلال من أجل تقليص الفارق؛ خاصة أن الهلال له مباراة مؤجلة بالدوري.

في حين يغيب عن النصر لاعبه بيتروس للإيقاف، ويعتمد المدرب المؤقت هيلدر غوستافو على طريقته 4-1-4-1 مراهنًا على الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع الأوروغوياني برونو أوفيني والبيروفي كريستيان راموس وعوض خميس وسلطان الغنام.

ويعتمد غوستافو على لاعب الارتكاز عبدالرحمن الدوسري وأمامه الرباعي المرعب يحيى الشهري والبرازيلي جوليانو والمغربي نورالدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى وفي الهجوم المغربي عبدالرازق حمدالله.