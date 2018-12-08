برشلونة يلاقي #إسبانيول.. في #الدوري_الاسباني

صحيفة الخليج الإلكترونية

يواجه حامل اللقب والمتصدر برشلونة جاره ومضيفه إسبانيول اليوم السبت، فيما يخوض ريال مدريد رحلة سهلة إلى أرض هويسكا متذيل الترتيب، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأمل برشلونة، المتصدر بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني، الذي يحل ضيفا على فالنسيا في مباراة قوية، الاستفادة من سلسلة سلبية لجاره حرمته طعم الفوز أو التعادل في آخر ثلاث مباريات، وذلك بعد بداية قوية وضعته في منافسة فرق الطليعة.

ويعول مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على عودة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز بعد خضوعه لعلاج طويل في ركبته المصابة.

وتعرض جناحه الشاب البرازيلي مالكوم (21 عاماً) لالتواء بكاحله بعد تسجيله في مباراة ليونيسا، وترك اللاعب القادم من بوردو الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو، الملعب باكياً، علماً بأنه فشل منذ بداية الموسم في اقناع المدرب فالفيردي واللعب أساسياً في تشكيلة حامل اللقب.

وبعد مواجهة مليلية المتواضع الخميس في إياب دور الـ32 من كأس إسبانيا، ينتقل ريال مدريد بطل أوروبا في آخر 3 سنوات، إلى أرض هويسكا الأخير الأحد باحثاً عن فوز رابع في آخر خمس مباريات مع مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي حل بدلاً من جولن لوبيتيغي المقال لسوء النتائج.

ويقدم ريال صورة مختلفة مع سولاري، باستثناء الخسارة الموجعة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية عندما خسر بثلاثية نظيفة على أرض إيبار.

ويخوض ريال ست مباريات في أربع مسابقات مختلفة في ديسمبر ( كانون الأول) الجاري، فبجانب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، يبحث عن الاحتفاظ بلقب كأس العالم للأندية، إذ يخوض نصف النهائي ضد الفائز من مباراة كاشيما أنتلرز الياباني وغوادلاخارا المكسيكي في أبوظبي في 19 ديسمبر.

ويخوض ريال مباراته الأولى بعد تتويج لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، منهيا احتكار الثنائي ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في العقد الاخير.