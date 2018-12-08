أبرز المباريات العالمية ليوم #السبت “8 ديسمبر

الخليج - حسن القبيسي

تُلعب اليوم عدة لقاءات جماهير ففي السعودية تتجه الأنظار للرياضي حيث يستضيف الهلال غريمه النصر ، ويحل الأهلي ضيفاً على الرائد ، ويلتقي الفجيرة مع عجمان والظفرة مع دبا الحصن والشارقة مع الجزيرة وحتا مع الإمارات في كأس رئيس دولة الإمارات وفي الدوريات الأوروبية، تقام عدة مباريات أبرزها تشيلسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وإسبانيول مع برشلونة في الدوري الإسباني، وشالكة مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني ، وفيما يلي أبرز المباريات ليوم السبت الــ 8 من شهر ديسمبر لعام 2018م :

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 15:05 الهلال × النصر 17:30 الفتح × الحزم 17:50 الرائد × الأهلي