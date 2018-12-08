شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم صيني يتلقى الطلبات بجهاز لوحي والروبوت في خدمة الزبائن والان مع التفاصيل

يعتمد أحد المطاعم الحديثة في العاصمة الصينية بكين على الروبوت في تقديم الوجبات إلى الزبائن، وذلك في إطار منظومة ذكية تقوم إدارة المطعم بتطبيقها.





بحسب وكالة شينخوا، فإن المطعم الذي يقدم "القدر الساخن"، أحد الأطباق الشهيرة بالصين، يوفر للزبائن إمكانية طلب الأطعمة باستخدام جهاز لوحي، بينما تقوم الروبوتات بإحضارها من المطبخ وتقديمها على الطاولات.