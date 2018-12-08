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مطعم صيني يتلقى الطلبات بجهاز لوحي والروبوت في خدمة الزبائن

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شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم صيني يتلقى الطلبات بجهاز لوحي والروبوت في خدمة الزبائن والان مع التفاصيل

يعتمد أحد المطاعم الحديثة في العاصمة الصينية بكين على الروبوت في تقديم الوجبات إلى الزبائن، وذلك في إطار منظومة ذكية تقوم إدارة المطعم بتطبيقها. 

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بحسب وكالة شينخوا، فإن المطعم الذي يقدم "القدر الساخن"، أحد الأطباق الشهيرة بالصين، يوفر للزبائن إمكانية طلب الأطعمة باستخدام جهاز لوحي، بينما تقوم الروبوتات بإحضارها من المطبخ وتقديمها على الطاولات.

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شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم صيني يتلقى الطلبات بجهاز لوحي والروبوت في خدمة الزبائن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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