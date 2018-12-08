شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط بدبي والان مع التفاصيل

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ وبالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي، عن إطلاق أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط، بهدف دعم وتعزيز الأمن البحري، وتوفير الخصوصية الأمنية للفعاليات التي تقام بالقرب من شواطئ إمارة دبي.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة العقيد سعيد المدحاني، في بيان ، إن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على مشاركة العنصر النسائي في جميع المهام الشرطية، وإتاحة الفرصة لها كي تقوم بتنفيذ كل المهمات الصعبة جنباً إلى جنب مع الرجل، مشيراً إلى أن "فريق زوارق العنصر النسائي يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية".

وذكر رئيس فريق زوارق العنصر النسائي العقيد سعيد المدحاني، أن "الفريق يتكون من 11 فتاة إماراتية تم تأهيلهن بعد أن خضعن لدورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر"، مشيراً إلى أن "لدى الفريق خطة تطويريه تتمثل في تأهيل الفتيات ليكن مشرفات ومدربات في المستقبل مع مضاعفة عدد عضوات الفريق في السنوات المقبلة".

بدورها، أوضحت عضو مجلس الشرطة النسائي، المشرف على تأهيل الفريق النسائي النقيب عتيقة الظاهري، أنه "تم ترشيح 30 فتاة للبرامج، وتأهيل وتدريب 11 منهن ضمن برنامج تدريبي استمر لقرابة ثلاثة أشهر، مضيفة أن الدورة التأهيلية شملت على الجانب النظري والعملي، وتضمنت على عدد من البرامج، منها؛ دورة السباحة، السلامة البحرية، الإسعافات الأولية، قيادة الزوارق البحرية، إجراءات طاقم الدوريات البحرية، استخدام أجهزة تترا، فضلاً عن دورة قيادة الدراجات المائية".