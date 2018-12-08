شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تقر 6 مبادئ لتقنية التعرف على الوجوه والان مع التفاصيل

أقرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية 6 مبادئ في مواجهة تطور تقنيات التعرف على الوجوه، داعية منافسيها إلى الاحتذاء بتلك المبادئ، كما دعت الحكومات لاتخاذ تدابير لتفادي تحول هذه التقنية لأداة تجسس على المستخدمين.

وكتب براد سميث، رئيس "مايكروسوفت"، في مدونة مرافقة لخطاب في معهد "بروكينجز": "علينا التأكد من أن سنة 2024 لن تشبه صفحة من رواية "1984" الشهيرة للكاتب جورج أورويل".

وقال سميث: "لا توجد أي حكومة فوق القوانين، وهذا الأمر يتطلب إبقاء استخدام الحكومات تكنولوجيا التعرف على الوجوه ضمن نطاق دولة القانون، ومن شأن إصدار تشريع جديد أن يضعنا على هذا الطريق".

والمبادئ الـ6 التي أقرتها "مايكروسوفت" هي العدالة والشفافية والمسؤولية وعدم التمييز وإعلام المستخدمين والحصول على موافقتهم، إضافة إلى اعتماد مراقبة بشكل يتوافق مع القانون، وسيتم تفصيل هذه المبادئ ضمن وثيقة ستنشر قريبا.

وأوضح سميث: "مايكروسوفت ستبدأ العمل بهذه المبادئ اعتبارا من نهاية الربع الأول من 2019، وستحث الشركات الأخرى على اعتماد تدابير مشابهة"، وتابع: "من المهم أن تبدأ الحكومات في 2019 بإقرار قوانين تحدد ضوابط لهذه التقنية"، مؤكدا أن شركته ستضغط في اتجاه وضع أولوية لحماية الحياة الخاصة.