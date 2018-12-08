شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب والان مع التفاصيل

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب في دورتها الـ13 (2018-2019)، واشتملت على 12 عملاً متنوعاً بين الرواية والشعر والدراسات، اختيرت من أصل 365 عملاً تقدم إلى الجائزة.

وتتضمن الأعمال الأدبية في القائمة الطويلة العناوين التالية: رواية "أعياد الشتاء" للكاتبة السورية نغم حيدر، الصادر عن هاشيت أنطوان/نوفل 2018، والديوان الشعري "موت يشتهي الورد" للكاتب السعودي حسن بن عبده صميلي من منشورات النادي الأدبي بالرياض-المركز الثقافي العربي 2018، وديوان "لا ريح للناي" للكاتبة الإماراتية بشرى عبدالله الصادر عن دار كتاب للنشر والتوزيع 2016.

كما تتضمن المجموعة الشعرية "الحديقة داخل البيت" للكاتب الأردني عبدالله أبوبكر، من منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018، ورواية "حمام الدار أحجية ابن أزرق" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون-منشورات ضفاف 2017، ورواية "شهريار يحكي ويقص" للكاتب المغربي توفيق باميدا، من منشورات دار الأمان للطباعة والنشر-دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الدراسات والأطروحات المدرجة على القائمة الطويلة للمؤلف الشاب فتتضمن العناوين "إحياء علوم الإسكندرية: من اليونانية إلى العربية" للكاتبة المصرية الدكتورة رضوى زكي، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017.

وتضم القائمة كتاب "في التداوليات الاستدلالية قراءة تأصيلية في المفاهيم والسيرورات التأويلية" للكاتب المصري الدكتور ثروت مرسي، من منشورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2018، و"المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو" للكاتب المغربي عمر التاور، من منشورات مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 2018، و"روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط و التكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية" للكاتب الجزائري الدكتور عبدالرزاق بلعقروز من إصدارات إبداع المؤسسة العربية للفكر والإبداع 2017، و"وما يبقى يؤسسه الفن؛ مقاربات في الباليه والأوبرا والتشكيل" للكاتب الجزائري بهاء بن نوار من إصدارات فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة 2018، و"أفريقيا؛ أناس ليسوا مثلنا" للكاتب اللبناني محمد طرزي من إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون 2018.

وأُعلنت القائمة الطويلة في فروع "الآداب" و"التنمية و بناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية" و"أدب الطفل والناشئة" الأسابيع الماضية، ومن المقرر الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع المقبلة.