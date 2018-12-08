بخروجها من أوبك.. هل تنسحب قطر منمجلس التعاون الخليجي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عاد إلى الواجهة من جديد انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي" target="_blank">مجلس التعاون الخليجي بعد انسحاب دولة قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فهل يهدد ذلك الأمر تماسك أكبر تكتل للدول المصدرة للنفط خاصة في ظل العلاقات المتهالكة بين قطر والسعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في المنظمة.

وكانت قطر، إحدى أصغر الدول المنتجة للنفط في العالم لكنها الأكبر في تصدير الغاز الطبيعي المسال، أعلنت انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، إن منظمة الأوبك قد أُبلغت بالقرار القطري.

الغاز مصدر ثروة قطر

وأوضح الكعبي"هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ إلى ١١٠ ملايين طن سنويا."

ويشكل الغار الطبيعي المسال، إلى جانب النفط الخام، المصدر الأساسي للثروة في قطر، الإمارة الخليجية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

وقطر هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك، حيث تمد سوق الطاقة بنحو 2% من إجمالي الإنتاج، وانسحابها سيؤثر على المنظمة أكثر بكثير من تأثيراته على سوق النفط.

قطيعة خليجية

وتشهد العلاقات القطرية السعودية توترا حادا بعد إعلان الرياض ومعها ثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ يونيو 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي" target="_blank">مجلس التعاون الخليجي المكون أيضا من (سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات) .

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر إن "البعد السياسي لقرار قطر الانسحاب من منظمة الأوبك إقرار بانحسار دورها ونفوذها في ظل عزلتها السياسية".

تعليق إيران

ونقلت وكالة رويترز عن حسين كاظم بور أردبيلي، مندوب إيران في منظمة الأوبك، قوله تعليقا على قرار الدوحة الاثنين "إنه أمر مؤسف جدا، ونحن نتفهم خيبة أملهم".

وأضاف "ثمة الكثير من الأعضاء في أوبك يشعرون بخيبة أمل من أن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة تتخذ قرارات بشأن الإنتاج بصورة منفردة ومن دون توافق مسبق داخل أوبك".

وترأس المملكة العربية السعودية وروسيا اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، بعد الاتفاق في أواخر عام 2016 بين دول الأوبك وروسيا وعدد من الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة على آلية لتخفيض الإمداد النفطي.

وكانت أسعار النفط انخفضت بنسبة 23 في المئة هذا الشهر من أعلى سعر لها خلال أربع سنوات وهو 86 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر بسبب مخاوف من زيادة الإمداد النفطي في الأسواق العالمية.

المنظمة وهدفها

تأسست منظمة أوبك العالمية عام 1960 من قبل إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا. ثم انضم إلى الأعضاء الخمسة، عشر دول أخرى في الفترة الواقعة ما بين 1960-2018.

جمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات. وهذه الدول العشرة هي بالترتيب قطر وإندونيسا وليبيا والإمارات والجزائر ونيجيريا وإكوادور وأنغولا والغابون وغينيا الإستوائية وكانت آخرها الكونغو عام 2018.

وكان مقر المنظمة في السنوات الخمس الأولى في جنيف، بسويسرا، ثم انتقلت إلى العاصمة النمساوية في فيينا سبتمبر عام 1965.

يعتبر الهدف من تأسيس المنظمة هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، لضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط. واستمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة ؛ وضمان جني أرباح عادلة للبلدان المستثمرة في هذه الصناعة.

انسحاب مفاجئ

ويأتي الإعلان القطري المفاجئ قبل أيام من انعقاد اجتماع هام لمنظمة أوبك، سيدرس الأعضاء فيه تخفيض إنتاج النفط في سبيل تحقيق الاستقرار في السوق بعد أن عانت من أسوأ شهر لها منذ أكثر من عقد.

وتاريخياً، هناك ثلاث دول غادرت المنظمة، من بينها دولتان عادتا بعد الانسحاب، فقد غادرت الإكوادور عام 1992 بعد أزمة اقتصادية وسياسية، وبقيت عضويتها معلقة حتى عام 2007، وأيضاً غادرت الغابون عام 1995 ولكنها عادت عام 2016، وعلقت إندونيسيا عضويتها عام 2016 بعد أن أصبحت بلداً مستورداً للنفط.

بدوره يرى المحلل السياسي عبدالشافي مقلد أن انسحاب قطر من منظمة الدول المصدره للنفط "أوبك" لا يعنى اهتزاز فى اقتصاد الدوحة، كما أنه لا علاقة له بعضوية قطر بمجلس التعاون الخليجى.

ترتيب أوراق

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الدوحة تعيد حساباتها وتربتب أوراقها لاسيما بعد التغييرات المتتابعة فى المشهد الاقتصادى العالمى الناتج عن إعادة صياغة التحالفات الإقليمية والدولية، المتأثرة بطبيعة الحال بالأحداث السياسية، فضلا عن طبيعة العلاقة بين قطر والنظام الإيرانى.

وأوضح أن دعوة العاهل السعودى لأمير قطر فى انعقاد المجلس المقبل، ترجمة لمدى أهمية الدوحة بالنسبة للرياض خاصة بعد تأثر الأخيرة بقطيعتها للأولى، وعزز هذا التأثر الموقف المتأزم الذى تعرضت له السعودية جراء مقتل الصحفى جمال خاشقجى.

وأشار إلى أن قطر لن تنسحب من مجلس التعاون الخليجى نظراً لحاجة دول المجلس وعلى رأسهم السعودية لإعادة علاقتهم بها.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي" target="_blank">مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الرياض في التاسع من ديسمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولم تعلن قطر عن مستوى التمثيل في القمة المقبلة، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده ام سيوفد من ينوب عنه، في وقت يرى فيه محللون أن تلك القمة لن تؤثر في الموقف السياسي الحالي بين قطر والسعودية.

وشهدت قمة العام الماضي في الكويت، إرسال السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نواب رؤساء وزارة على رأس وفودها، ولم يحضر ملوك أو رؤساء هذه الدول.