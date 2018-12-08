علماء يكتشفون أكبر كهوف كندا

اكتشف باحثون كنديون كفها شاسعا ذي أهمية قومية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، في اكتشاف ربما يكون الأكبر في تاريخ الكهوف الكندية.

وحسب موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، عثر على مكان الكهف لأول مرة في أبريل الماضي، ثم سافر الباحثون إلى متنزه ويلز جراي بروفينشيال سبتمبر الماضي من أجل استكشاف مبدئي للكهف الذي يقع في الجزء الشمالي من المتنزه.

وقال جون بولاك، الماسح الأثري وأحد أعضاء فريق البحث: إن طول فتحة الكهف يبلغ تقريبا 330 قدما وعرضها يبلغ 200 قدم، وأضاف بولاك الذي زار بعض أكبر كهوف العالم، أن الاكتشاف الأخير ضخم جدا مقارنة بالكهوف الموجودة في الدول الأخرى.

وتابع أن عمق الكهف يجعل من المستحيل أن يكون أي شخص قد قام باستكشافه من قبل، موضحا أن النزول فيه يتطلب أحبالا طويلة، وأنه لم يتم العثور على أي محاولات موثقة لاستشكاف هذا الكهف على مدار الخمسين عاما الماضية.

وخلال رحلة سبتمبر الاستشكافية، استخدم بولاك جهاز ليزر لمسح الحفرة، فيما قامت عالمة الجيولوجيا كاثرين هيكسون بفحص جيولوجيا المنطقة.

وقالت هيكسون إن السكان الأصليين ربما لم يلاحظوا وجود هذا الكهف بسبب تغطية الثلج له معظم السنة خلال العقدين أو الخمسة عقود الماضية.

ولم يتم تحديد حجم وعمق الكهف على وجه الدقة حتى الآن، لكن يتفاوض الباحثون مع هيئة متنزهات كولومبيا البريطانية من أجل دراسة ميدانية في عام 2020.