"حبيبي وعزيزي" ممنوعان في المستشفيات الأيرلندية.. تعرف على السبب

لم يعد في إمكان الأطباء والممرضين بالمستشفيات الإيرلندية نداء مرضاهم بأسماء تدليل أو حبيبي أو عزيزي، حسب توصيات جديدة من مزود الخدمات الصحية في إيرلندا.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أوصت إدارة الخدمات الصحية HSE جميع العاملين في المستشفيات الإيرلندية بنداء المرضى بأسمائهم الأولى في جهد لجعل التعامل مركزا أكثر على الشخص الذي يخضع للعلاج. كما حذرت HSE أيضا من تجنب الإشارة إلى المرضى بأرقام أسرتهم أو حالاتهم المرضية أو الأجزاء المصابة في أجسامهم.

وأوضحت في تقرير لها أن مهارات التواصل الخاصة بالعاملين بالمستشفيات لها تأثير عميق على نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض وعائلته.

من جانبه قال مايكل أوكيف، استشاري العيون في مستشفى ماتر في دبلن، إن هذه التوصيات تصحيح سياسي في أوج أزمة نقص الأسرّة في المستشفيات، فضلا عن قوائم انتظار طويلة من أجل إجراء عمليات جراحية.

وعلقت رابطة المرضى الإيرلنديين على ذلك بأنه من الضروري أن يكون هناك توازن في المستشفيات فيما يتعلق بالتعامل مع المرضى، فلا ينبغي أن يصبح العاملون بها باردين تماما حيث إنه في بعض الأوقات تكون العلاقة الطيبة الرحيمة بين الممرضة أو الطبيب أو أي موظف آخر بالمستشفى مع المريض، سببا في تسهيل رحلة علاجه ولو بصورة قليلة.