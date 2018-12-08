طهاة يساعدون مشردي سان بطرسبرج بأطباق الحساء الساخن المجانية

في لقطة إنسانية رائعة، يمضي الطاهي رومان ريدمان بعض الساعات الإضافية في مطبخ مطعمه بسان بطرسبرج ليطهو الطعام للفقراء والمشردين.





وينقل متطوعون حساء اللحم والملفوف "الكرنب"، وجبة شهيرة في روسيا، داخل أوعية كبيرة في شاحنة، إلى أماكن يعيش فيها أشخاص حياة قاسية أو على معاشات حكومية ضئيلة في أنحاء المدينة.

ويتم توزيع الحساء مجاناً حتى يتناوله الفقراء أو يحتفظون به، ويكون محل ترحيب أكبر في الشتاء، إذ تنخفض درجات الحرارة في المدينة لتصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.





وعلق رجل بعد تناول الحساء الذي حصل عليه في ليلة شديدة البرودة "إنه السبب الوحيد في بقائي حياً".

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن هناك نحو 65 ألف مشرد في روسيا، لكن آخرين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير.





وتُدير جمعية نوتشليجكا الخيرية الشاحنة التي تنقل الطعام وتتوقف في 4 أماكن بالمدينة كل يوم تقريباً لتقديم الحساء والشاي، إضافة إلى مساهمات من مطاعم أخرى مثل "هولي ريبس" حيث يعمل ريدمان وإيتاليا.

وقال ريدمان "تفتقر المدينة لهذا النوع من المشروعات ويجب أن يكون هناك المزيد منها".





وليس كل من يصطفون للحصول على الحساء مشردين لكن بينهم متقاعدون أيضاً".

وقال أحدهم ويدعى سيرجي إنه ينفق نصف معاشه الشهري الذي يبلغ 9 آلاف روبل لسداد قرض، مضيفاً "من المستحيل أن تعيش على 4500 روبل (68 دولارا) أليس كذلك؟".





وبالنسبة لمشرد عرف عن نفسه بأنه "الدوق"، فإن الحساء الساخن يساعده على الصمود في الشتاء، قائلاً "لا يمكن طهو أي شيء في الشارع وتساعدنا نوتشليجكا بالحساء الدافئ والشاي".