شكرا لقرائتكم جنبلاط: المطلوب استنساخ وزيرين جديدين ... البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 20:58

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" بالقول: "غدا يوم عمل عادي ويوم تأمل الى ما وصلت اليه البلاد.لا داعي للحشود والمواكب والاعلام. الاهم هو تشكيل الوزارة والاصلاح الجدّي لخفض العجز وعودة مسيرة العمل المنتج في كل القطاعات. لو كان كمال جنبلاط بيننا لقال الشيء نفسه وهو كان للجميع من دون استثناء. البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة".



وقال في تغريدة أخرى: "في مناسبة 6 كانون الاول (ديسمبر1917 - ذكرى ميلاد الزعيم كمال جنبلاط )، أفضل شيء انارة شمعة في المساء للتأمل او قراءة كتاب "ادب الحياة"، مثلا، او كتاب "نحو اشتراكية أكثر انسانية" للعودة الى جوهر فكر كمال جنبلاط. انها الطريقة الفضلى لتكريم الراحل الكبير بدل النداءات الغريبة للتجمهر او البيانات. فلتكن المناسبة لحظة تأمل وقراءة".

وكان جنبلاط كتب عبر "تويتر" صباحا: "في سياق تقليص الهدر والنفقات الذي يجري على قدم وساق، يبدو أن المطلوب استنساخ وزيرين جديدين".