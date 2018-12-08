شكرا لقرائتكم لبنان: فوز "الوحدة النقابية" بـ 9 مقاعد و"القرار الحر" بـ 3 في نقابة المحررين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 20:19

فازت لائحة "الوحدة النقابية"، برئاسة الزميل جوزف القصيفي بـ 9 مقاعد ولائحة "القرار الحر" برئاسة النقيب الياس عون بـ 3 مقاعد في المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية، في الإنتخابات التي جرت في الـ"فوروم دو بيروت".



وجاءت النتائج في بيان النقابة على الشكل الآتي: جوزف القصيفي 367 صوتا، نافذ قواص 336 صوتا، واصف عواضة 305 اصوات، جورج شاهين 295 صوتا، خليل فليحان 293 صوتا، الياس عون 290 صوتا، يمنى شكر غريب 277 صوتا، أندريه قصاص 270 صوتا، حبيب شلوق 270 صوتا، سكارليت حداد 264 صوتا، جورج بكاسيني 252 صوتا وعلي يوسف 231 صوتا".

وألقى أمين سر النقابة المنتهية ولايته وأول الفائزين والمرشح لمركز نقيب جوزف القصيفي كلمة، هنأ فيها "الصحافة اللبنانية بهذا العرس الديموقراطي الأول في تاريخ النقابة"، منوها بأن "هذه الإنتخابات شهدت منافسة ديموقراطية حقيقية لم تشهدها النقابة منذ انتخابات 1968". وقال: "الإقبال الكبير على الإقتراع عكس قلق الصحافيين على مستقبلهم وتوقهم إلى نقابة تستطيع أن تحمل همومهم وتحمل راية الدفاع عنهم وعن حقوقهم. ونحن سنكون جاهزين لهذا التحدي بتعاون كل الأسرة الصحافية، علينا شبك الآيادي لنتمكن من مواجهة المصاعب وتحقيق ما يطمح إليه كل الزملاء الصحافيين. لنبدأ معا ورشة عمل نتطلع إليها من أجل خير الصحافيين والصحافة".

الجمعية العمومية

وكان 578 صحافيا من أصل 727 سددوا إشتراكهم (الجدول النقابي يضم 1350 منتسبا)، شاركوا في الجمعية العمومية التي إلتأمت في ال" فوروم دو بيروت"، لإنتخاب مجلس نقابة جديد، لـ3 سنوات، جرى التنافس فيها بين لائحتي "الوحدة النقابية" و"القرار الحر" ومرشحين منفردين.