شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يشيد بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة، التي تربط بين الكويت والسعودية، على المستوى الرسمى والشعبى.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ الاعتزاز بما تشهده السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، من استمرار لمسيرة البناء، ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة، وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى جل وعلا، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للسعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، برقيتى تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.