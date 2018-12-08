بالفيديو والصور... إسرائيل تكشف هوية عنصر "حزب الله" داخل النفق الحدودي

وقامت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية بالكشف عن هوية العنصر الذي ظهر على الكاميرات الإسرائيلية داخل النفق الحدودي بين البلدين.

وأعلن مسؤول أمني في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن الرجل الذي ظهر على شريط الفيديو داخل النفق هو الدكتور عماد فحص، والذي ينتمي لـ"حزب الله" اللبناني وهو قائد وحدة مراقبة على الحدود مع إسرائيل، كما أنه قائد في وحدة الانفاق.

وأشار المسؤول بعد دراسة ملف الرجل أن عماد فحص هو دكتور في الهندسة الميكانيكية من جامعة طهران للتكنولوجيا ويبلغ الثلاثين من العمر، متأهل ولديه طفلان.

وبعد انتشار الخبر، أثارت المعلومات الإسرائيلية الرأي العام المقرب من الحزب على وسائل التواصل الإجتماعي حيث اعتبروا أن إسرائيل تمارس الكذب والتضليل الإعلامي والحرب النفسية ضد اللبنانيين من خلال عرض معلومات مغلوطة لا تمت صلة للحقيقة.

وجاء التقرير التلفزيوني للقناة الإسرائيلية بعد نفي الحزب عن العناصر التي ظهرت في المقطع أنها عناصر تابعة له.