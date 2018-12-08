في ليلة رأس السنة... ألف دولار سعر وجبة العشاء في دولة خليجية

ويتراوح سعر وجبة العشاء الأخيرة لعام 2018 في المطاعم المحيطة ببرج خليفة، للفرد الواحد بين 1000 درهم إلى 3600 درهم للشخص الواحد (980 دولار أمريكي)، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية

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وقد تزيد هذه الأسعار في مطاعم أخرى لبعض المطاعم في المنطقة، وتختلف الأسعار من مطعم لآخر ومن طاولة لأخرى في المطعم نفسه، تبعا لدرجة إطلالتها على منطقة البرج، كما تختلف الأسعار بحسب الأعمار السنية، إذ تقل لمن هم أقل عن 12 عاما.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المناطق المطلة على برج خليفة، بل تجاوز ذلك إلى معظم المطاعم المنتشرة في المنطقة، ولكن بنسب متفاوتة، بحسب قربها أو بعدها عن منطقة "الداون تاون".

ولايأتي ارتفاع الأسعار بسبب نوعية الطعام الذي تقدمه المطاعم، لأنه غالبا ما يكون نفس الطعام الذي يقدم كل ليلة، ولكن يأتي الارتفاع بسبب الإطلالة التي توفرها هذه المطاعم على الاحتفال السنوي الذي ينظم في برج خليفة، ويتضمن ألعابا نارية وفعاليات ترفيهية.