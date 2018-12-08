انطلاق أعمال #القمة_الخليجية_الـ39 بالرياض.. غدا

صحيفة الخليج الالكترونية

تنطلق غداً (الأحد) بالعاصمة الرياض القمة الخليجية الـ39، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المنتظر أن تناقش القمة تحقيق التكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، وكذلك مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن الموضوعات المتوقع مناقشتها تتضمن آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب النظر في التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

وأضاف الزياني أن هناك عدة ملفات مهمة سيتم النظر فيها في مقدمتها الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة.