ساما تحذر من التحيز ضد العملاء

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على شركات التمويل بعدم التحيز ضد العملاء أو الضغط عليهم لأي سبب من الأسباب.

وألزمت “ساما” شركات التمويل رد المبالغ المحصلة من العملاء عن طريق الخطأ على وجه السرعة.

وحذرت المؤسسة الشركات من إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات بعد توقيع اتفاقية التمويل، مشيرة إلى حق العميل في التعرف على أسباب رفض تمويله خلال 5 أيام.

وأوضحت أن الرد على شكاوى العملاء ضد الشركات يجب أن يكون خلال 10 أيام من تاريخ الشكوى، بعد التواصل معه للتأكد من تسلمها.