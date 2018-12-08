ترامب يصف وزير خارجيته السابق بالأحمق الكسول

الخليج - د ب أ

احتدم السجال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، على خلفية انتقادات حادة وجَّهها الأخير لطريقة الرجل الأول بالبيت الأبيض في إدارة عددٍ من القضايا.

وهاجم ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بضراوة، واصفًا إياه بأنه “أحمق عديم الإدراك” و”كسول بشكل سيئ للغاية”.

ولجأ ترامب، الجمعة، إلى “تويتر” للتعليق على تصريحاتٍ لتيلرسون وجَّه فيها الدبلوماسي السابق والمدير التنفيذي بقطاع النفط الاتهامَ إليه بمطالبته القيام بأعمال غير قانونية، وأنه غير منضبط ويتصرَّف باندفاع.

وقال ترامب في تغريدته: إن “مايك بومبيو يقوم بوظيفة عظيمة، وأنا فخور للغاية به. أما سلفه ريكس تيلرسون لم تكن لديه القدرة الفكرية المطلوبة، إنه أحمق عديم الإدراك لم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية، وهو كسول بشكل سيئ للغاية. والآن، هناك وضع جديد كامل وروح عظيمة في الخارجية!”.

وفي وقت سابق، قال ريكس تيلرسون: إنه تعيَّن عليه إبلاغ ترامب أن الإجراءات التي طلبها منه غير قانونية؛ حيث وصف الرئيس الأمريكي أيضًا بأنه “غير منضبط تمامًا”.

وذكر تيلرسون خلال فعالية لجمع تبرعات أمس الخميس “كثيرًا ما يقول الرئيس، هذا هو ما أريد القيام به، هذه هي طريقة ما أريد القيام به، وكان يتعيَّن عليَّ أن أقول له: سيدي الرئيس إنني أدرك ما تريد فعله، لكن لا يمكنك القيام به بهذه الطريقة؛ إنه ينتهك القانون”.

وكان تيلرسون يتحدث في تكساس في أول ظهور علني له منذ نحو تسعة أشهر، بعدما أقاله الرئيس ترامب بأثر فوري .

ونقلت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط شبكة “سي بي إس” التليفزيونية وهيوستن كرونيكل اليوم الجمعة.

وأكد تيلرسون أنه يعتقد أنَّ روسيا حاولت بالفعل التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 من أجل إضعاف الثقة. وقال: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحسب للأمور بعناية” ويلعب “شطرنج ثلاثي الأبعاد” بما يعنى أنه يستخدم استراتيجيات سياسية متقدمة في التعامل مع القضايا .

كما تحدث عن علاقته الصعبة بترامب، الذي لم يلتقِه أبدًا إلى أن قام بتعيينه، وكذلك تحدث عن المخاوف بشأن الناخبين.

وقال تيلرسون مشيرًا إلى تويتر: “سأكون صادقًا معكم، لقد كان أمرًا مُرْبكا بالنسبة لي أن يبدو أن الشعب الأمريكي يريد أن يعرف مقدارًا ضئيلًا للغاية عن القضايا بحيث تكفيه 128 حرفًا”. وشدَّد تيلرسون أن ذلك ليس انتقادًا لترامب.