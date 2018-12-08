خطة إجرائية لتعزيز الانضباط بتعليم عسير

جود العسيري - أبها

نيابة عن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، رأس المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، اجتماع لجنة الانضباط ، بحضور أعضاء اللجنة ( بنين – بنات ) من الإدارات والأقسام المعنية ، وذلك لبحث تفعيل خطة الانضباط من خلال منظومة من البرامج يشترك في تنفيذها كل من إدارة الإشراف التربوي، والتوجيه والإرشاد، والتقويم والقبول، وتقنية المعلومات، والإعلام التربوي .

وأكد الجوني على ضرورة توحيد الجهود والتعاميم الخاصة بإجراءات الانضباط “بنين – بنات ” ، وأهمية تبني وتحقيق قيمته بالتطبيق العملي ، من خلال برامج منوعة ، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وحثّ أولياء أمور الطلاب على التعاون مع المجتمع المدرسي في ذلك ، مهيبا بقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، إلى ترسيخ ذلك لدى الطلاب والطالبات، ليكونوا قدوة بأفعالهم وليعكس الجميع صورة مُشرقة للمجتمع بأكمله ، مضيفا أن مكاتب التعليم للبنين والبنات كافة، عملت بشكل فعلي ومكثف خلال الفترة الماضية على وضع خطط إجرائية، بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي ، لضمان انضباط حقيقي للحضور في المدارس واستمرار العطاء بالمعدل الطبيعي حتى آخر حصة دراسية ، وبما يبرز دور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية .