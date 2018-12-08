الأحوال_المدنية توضح خطوات التعريف الإلكترونية عبر #أبشر

صحيفة الخليج الالكترونية نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس الجمعة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجراف يوضيح بخطوات التعريف الإلكترونية. وأكدت الأحوال المدنية على ضرورة إتباع 6 خطوات لإتمام عملية التعريف الإلكتروني عبر حساب أبشر، كما هو موضح في الإفوجرافيك المرفق.

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