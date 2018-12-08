مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بأسبانيا

الخليج - واس لقي شخصان مصرعهما اليوم إثر تحطم طائرة صغيرة في شمال أسبانيا. وذكر موظفو إدارة الطوارئ الأسبانية أن الحادث وقع بالقرب من المطار في مدينة سابادل بإقليم كتالونيا، موضحين أن الطائرة اصطدمت بسطح محطة بنزين، لكن المحطة لم تتضرر إلى حد كبير، ولم تحدث انفجارات. وتجري السلطات الأسبانية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

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