شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يعتذر عن عدم تقديم حفل أوسكار الـ91 بسبب تغريدات تطارده والان مع التفاصيل

اعتذر الممثل الكوميدي كيفن هارت عن عدم تقديم حفل الأوسكار 2019، بعد أن عاودت تغريدات عن المثليين سبق وأن كتبها، الظهور بقوة على الإنترنت.

وكان الممثل البالغ من العمر 39 عاما قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيقدم حفل الأوسكار الذي يمنح أهم جوائز في صناعة السينما. لكنه كتب على تويتر في ساعة متأخرة أمس الخميس: "فضلت أن أعتذر عن عدم تقديم حفل الأوسكار هذا العام.. لأنني لا أريد أن أصرف الأنظار في ليلة يحتفل بها الكثير من الفنانين الرائعين الموهوبين".

وأضاف: "أعتذر من كل قلبي لمجتمع المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين بسبب كلمات قلتها في الماضي وكانت تفتقر للحساسية".

وأشارت وكالة (رويترز) إلى أنه لم يتسن الاتصال بأحد المسؤولين في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة والتي تمنح جوائز الأوسكار للحصول على تعليق.

تألق هارت في أفلام مثل "جولة مع شرطي" (رايد ألونج) و"جومانجي: مرحبا بكم في الأدغال" (جومانجي: ولكم تو ذا جانجل)، وكان سيقدم حفل الأوسكار خلفا لجيمي كيمل الذي قدم الحفل عامي 2017 و2018.

وفي تعليق على أنستقرام هذا الأسبوع، وصف هارت تقديم الحفل بأنه "فرصة العمر". وقال: "أنا سعيد جدا أن أقول إن الفرصة سنحت لي أخيرا لتقديم حفل جوائز الأوسكار".

وردت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على "تويتر" معلقة:"مرحبا بالانضمام للأسرة". جدير بالذكر أن كيفن هارت أمريكي من أصل أفريقي، وكان سيصبح واحدا من قلة قليلة من السود الذين قدموا حفل جوائز الأوسكار طيلة التسعين عاما الماضية، وستعلن الترشيحات لجوائز الأوسكار يوم 22 يناير/كانون الثاني، وسيذاع الحفل الذي سيقام في هوليوود على شاشات التلفزيون في 24 فبراير/شباط.