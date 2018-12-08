شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: ألغام الحوثيين في أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق والان مع التفاصيل

واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة وتدمير البنى التحتية والخدمية في اليمن عبر تفخيخ المدارس وزرع العبوات الناسفة والألغام داخل العلب والأكياس الغذائية لتحقيق اكبر قدر من الخسائر في الارواح .

وطبقا لوكالة "وام"، قامت المليشيا في هذا الصدد بتحويل مدرسة الشرف بمدينة الحديدة الى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها كما لجأت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق لتصل الى منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة في اطار انتقامها من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية.

إلى ذلك، تمكنت قوات المقاومة من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية زرعتها الميليشيا لحرمان الأطفال من استكمال تعليمهم ضمن مخطط لتجنيد الأطفال قسريا فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات التحالف العربي جهودها في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية .

كما تمكنت قوات المقاومة من تطهير أجزاء و اسعة من شركة مطاحن البحر الأحمر من الألغام و العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بهدف إتلاف محتوياتها من الدقيق والغلال .

وأفاد شهود عيان بالحديدة ان ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها الى تخريب المنشآت التعليمية في مديريات الساحل الغربي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية و مخازن للسلاح وتسببت في حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم بعد تدميرها 2372 مدرسة واستخدام أكثر من 1500 مرفق تعليمي كثكنات عسكرية .