شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مقتل 14 بينهم رهائن في سطو مسلح على بنك والان مع التفاصيل
أكدت السلطات البرازيلية أن 14 شخصا بينهم 6 رهائن قتلوا، الجمعة، في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في عملية سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال شرقي البلاد.
وقال مكتب حاكم ولاية سيرا، إن معظم القتلى سقطوا عندما فتحت الشرطة النار على اللصوص لدى محاولتهم السطو على ماكينات الصراف الآلي في فرعين للبنك.
وذكر أن 5 من أفراد العصابة قتلوا في تبادل لإطلاق النار، فيما توفي اثنان آخران في المستشفى بعد إصابتهما، وقتل الثامن أثناء مطاردة الشرطة له، وتم اعتقال 3 من المشتبه بهم.
وأشار البيان إلى أن 6 رهائن احتجزتهم العصابة قتلوا أيضا في تبادل إطلاق النار، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 5 من الرهائن القتلى كانوا من عائلة واحدة
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