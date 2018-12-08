شكرا لقرائتكم خبر عن عدد حفارات النفط الأمريكية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عامين والان مع التفاصيل

سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من عامين، على الرغم من أن إنتاجا قياسيا حول الولايات المتحدة إلى مصدر صاف للخام للمرة الأولى في تاريخها.

حسب رويترز، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو/أيار 2016، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 877.

ورغم هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 751، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من أسعار أعلى.

وتوقعت الحكومة الأمريكية أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018، وإلى 12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.

والمستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي للخام الأمريكي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.