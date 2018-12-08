بدء جلسة "آليات تطبيق حلف الفضول الجديد" بمنتدى تعزيز السلم في أبوظبي

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة، جلسة "آليات تطبيق حلف الفضول الجديد"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة تحت شعار "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي".



ويشارك في الملتقى أكثر من 800 من ممثلي الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.





ويعقد الملتقى على مدار 12 جلسة عامة وأكثر من ورشة عمل، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويناقش ممثلون من مختلف الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والباحثين والإعلاميين على مستوى العالم سبل تعزيز روح السلام المستدام في العالم.

ويأتي هذا الملتقى في ظل انتشار ثقافة العنف والكراهية وتأجيج النزعات العرقية والدينية والتطرف والإرهاب في المجتمعات كافة، حيث تسعى جلسات الملتقى إلى نشر روح التسامح وقبول الآخر من خلال مناقشة جادة وصحيحة لمفاهيم الإنسانية وتعاليم الأديان.

ويأمل القائمون على المنتدى في أن تشكل دورته الخامسة نقلة نوعية في مسار الشراكة والتعاون بين الأديان، من أجل ترسيخ قيم التعايش والتعارف والتضامن والمحبة التي تشكل أقوى ضمانة لاستتباب السلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.