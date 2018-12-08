روسيا تضع "أوبك+" في اختبار "صعب" بشأن خفض الإنتاج

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الجمعة، في فيينا، اجتماعا مع شركائها لبحث خفض مشترك ممكن لإنتاج النفط من أجل الحد من تراجع الأسعار.

وانخفضت أسعار النفط نحو 3%، أمس الخميس، في تعاملات متقلبة، بعدما اختتمت أوبك وحلفاؤها اجتماعها بدون الإعلان عن قرار بخصوص خفض إنتاج الخام.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أمس الخميس، بعد يوم طويل من المفاوضات في مقر أوبك في فيينا "لا لست واثقا" بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

لكن المنتجين متفقون على أن العرض أكبر من الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30% خلال شهرين. وهذا التطور يرضي المستهلكين لكنه يضر بالمنتجين الذين يعتمدون على العائدات النفطية إلى حد كبير.

لذلك يرى تحالف أوبك وشركائها الذي يضم 25 بلدا تؤمن نحو نصف العرض العالمي، أنه من الضروري إبطاء الإنتاج.

وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي في سان بطرسبورغ، إنه بالنسبة لروسيا التي تقود حلفاء أوبك "خفض الإنتاج أصعب بكثير من الدول الأخرى بسبب الأحوال الجوية".

ومع أن "الفالح" أكد أمس الخميس أن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل"، تبين أن خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أقل مما تأمل فيه الأسواق لتحسين الأسعار.

وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبرج أن مسألة إعفاء دول من خفض الإنتاج، أمر ستطلبه فنزويلا وليبيا أيضا على ما يبدو، ستكون حاسمة في مفاوضات الجمعة، إلى جانب مسألة مستوى وبرنامج تقليص استخراج النفط المحتمل في روسيا أيضا.

بينما أكد ثامر عباس الغضبان، وزير النفط العراقي، أنه "يأمل" في التوصل إلى نتيجة في مفاوضات الجمعة.

وأدت الشكوك المحيطة بالنفط أمس الخميس إلى تراجع البورصات الأوروبية وانخفاض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي إلى أقل من العتبة الرمزية البالغة 60 دولارا لفترة قصيرة.

- شروط روسيا

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر، الذي وصفته بأنه مطلع على المناقشات بشأن اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين، أن الإنتاج قد يخضع للمراجعة بعد ذلك.

وتوقع مراقبو السوق خفضا مشتركا بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين اليوم في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وقال أبهيشك كومار، كبير محللي الطاقة لدى انترفاكس إنرجي في لندن: "كل الأنظار الآن تركز على الإعلان المشترك لأوبك وحلفائها اليوم، وسيستلزم الأمر خفضا مشتركا في الإنتاج لا يقل عن مليون برميل يوميا لتحقيق تعافٍ كبير في أسعار النفط".

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، أمس الخميس، 1.50 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 60.06 دولار للبرميل، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في الجلسة عند 58.36 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة 1.40 دولار أو 2.7% لتبلغ عند التسوية 51.49 دولار للبرميل، بعدما سجلت 50.08 دولار للبرميل.