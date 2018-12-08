النوم لفترات طويلة يزيد فرص الوفاة بأمراض القلب

لا ينبغي أن ينام البالغون عدد ساعات أكثر من 8 ساعات ليلا، لأن النوم أكثر من ذلك يتربط بخطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب دراسة عالمية نشرت، الأربعاء، في مجلة القلب الأوروبية.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بحثت الدراسة في بيانات من 21 دولة حول العالم عبر 7 مناطق، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من الحد الأقصى المسموح به من ساعات النوم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض قلب وأوعية دموية، فضلا عن الوفاة بنسبة تصل إلى 41%.

وأوضح القائمون على الدراسة أن السبب المحتمل وراء نوم بعض الأشخاص ساعات أطول ربما يكون إصابتهم بحالات مستترة تدفعهم للنوم أطول، ما يزيد بدوره من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.

وأشار فريق البحث بقيادة تشوانغشي وانج، طالب الدكتوراه في كلية اتحاد ماكماستر وبيكينج الطبي في الصين، إلى الخطر المتزايد لدى الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة أثناء النهار، والذين يزيد عددهم في الشرق الأوسط والصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حسب الدراسة.

وقال وانج "النوم أثناء النهار ارتبط بمخاطر متزايدة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى الأشخاص الذين ينامون أكثر من 6 ساعات ليلا، مقارنة بهؤلاء الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلا".

وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم أثناء الليل تعتبر القيلولة تعويضا لهم عن نقص النوم وتخفف المخاطر المرتبطة به.

وشارك في الدراسة 116.632 بالغا تتراوح أعمارهم ما بين 35 و70 عاما، وقام الباحثون باستطلاع آرائهم حول عادات النوم، ثم قاموا بمتابعتهم على مدار 7 سنوات.

وتوصل الباحثون إلى أنه بين كل ألف شخص ينام الساعات الموصى بها، تطور لدى 7.8 شخص أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة كل عام، فيما ارتفع هذا العدد إلى 9.4 بين الأشخاص الذين ناموا 6 ساعات أو أقل ليلا.

ووجدوا أن الخطر الأكبر يحيط بالذين ينامون ساعات أكثر من الموصى بها، فالذين ينامون من 8 إلى 9 ساعات ليلا ارتفع لديهم خطر الوفاة وأمراض القلب بنسبة 5%، والذين ينامون من 9 إلى 10 ساعات ليلا بنسبة 17%، والذين ينامون أكثر من 10 ساعات بنسبة 41%.

وقدم وانج مجموعة نصائح من أجل نوم أفضل أثناء الليل، مثل تجنب الكافيين والنيكوتين في المساء، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، معربا عن أمله في أن تشجع نتائج الدراسة الأطباء على سؤال مرضاهم حول أنماط نومهم، لتحديد إذا كانت هناك مشكلات صحية مستترة محتملة.