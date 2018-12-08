إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيعه بيانات مستخدميه

أعلنت سلطة مكافحة الاحتكار الإيطالية، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين يورو على موقع فيسبوك Facebook، متهمة إياه ببيع بيانات مستخدميه من دون إبلاغهم بشكل صحيح.

وجاء في بيان لسلطة مكافحة الاحتكار الايطالية، أن عملاق الإنترنت "يحث المستخدمين بشكل خادع على أن يسجلوا على منصة فيسبوك، دون أن يبلغهم على الفور وبطريقة ملائمة، في مرحلة فتح حساب، بالأنشطة المربحة لأغراض تجارية، والبيانات التي قدموها".

واتهمت السلطة من جهة أخرى فيس بوك بأنه لا يحدد بوضوح "الغاية المربحة الكامنة وراء تقديم خدمات الشبكة الاجتماعية، ويؤكد بشدة أنها مجانية فقط".