شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: سندخل الحديدة إذا رفض الحوثي الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وفد الحكومة الشرعية المفاوض فى المشاورات اليمنية بالسويد، أن الحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، بالإضافة لفتح مطار صنعاء بشكل فوري، مشدداً فى الوقت ذاته على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية.

ووفق العربية نت، نوه وفد الشرعية اليمنية أن لا سلام قبل أن يلقى الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكرى إذا تمسك الحوثيون بالميناء. وقال مسؤولون فى وفد الشرعية إن الحوثيين رفضوا التجاوب مع ما عرضه الوفد والمتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء.

من جانبه، كشف حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية وعضو الوفد الحكومى المفاوض فى السويد، أن الحوثيين "لم يتجاوبوا لغاية الآن مع شروطنا مقابل فتح مطار صنعاء"، محذراً من من احتمال فشل المشاورات إذا ما استمر الوفد الحوثى بالخروج عن الأجندة المخصصة للمشاورات.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد سقف زمنى للمشاورات التى تهدف فى مرحلتها الأولى إلى بناء الثقة.

وتواصلت المشاورات اليمنية فى ستوكهولم، لليوم الثانى الجمعة، فى جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممى مارتن غريفثس، فيما أكد عضو فى الوفد الحكومى اليمنى على ضرورة الانسحاب من ميناء الحديدة، وكشف عن الموافقة على إعادة فتح مطار صنعاء بشروط تتعلق بأن تكون الرحلات داخلية إلى المطارات اليمنية كى لايستغل المطار فى مسار الحرب الجارية من الانقلابيين.

ويحاول غريفثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.

حتى قضية المعتقلين والأسرى التى وقع عليها الطرفان لم يتم الاتفاق على إجراءات التنفيذ على الأرض.

القضايا المتعلقة بإجراءات بناء الثقة تتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزى وإعادة فتح مطار صنعاء.

أما الشق الأهم فى المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسى والعسكرى والأمني، وهى المرحلة اللاحقة للمشاورات.