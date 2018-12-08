شهاب محمد - الخرطوم - أنصار الله" تعلن صد زحفين لقوات العدوان في جازان والاستيلاء على 10 آليات شرق صعدة

الخليج 365:

دارت مواجهات بين قوات يمنية ومسلحي جماعة “أنصار الله” في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن قوات تابعة للجيش اليمني نفذت زحفا باتجاه مواقع قبالة جبل قيس في جيزان، تصدى له مقاتلو الجماعة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

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وفي ذات القطاع، قالت “المسيرة” إن مقاتلي “أنصار الله” أحبطوا زحفا آخر للجيش اليمني شرق جبل الدود في جيزان، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى.

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، أعلنت الجماعة إعطاب مقاتليها 10 آليات للجيش اليمني خلال التصدي لمحاولات تقدم متكررة على منطقة الصوح في مديرية كتاف شرق صعدة الحدودية.

هذا وتشن جماعة أنصار الله هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015

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