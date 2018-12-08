ترامب يهاجم وزيز خارجتة السابق بألفاظ عنيفة إثر هجوم الأخير عليه

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب يهاجم وزير خارجيتةبألفاظ عنيفة إثر هجوم لأخير عليه

الخليج 365:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، بعد يوم واحد من إعلان الأخير أن ترامب حاول القيام بأشياء ما تنتهك القانون.

وكتب ترامب على حسابه في موقع تويتر: “مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به جدا. (أما) سلفه، ريكس تيلرسون، فلم تكن لديه القدرة العقلية اللازمة.. كان غبيا كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولا كالجحيم!”.

وأضاف: “الآن أصبحت لعبة جديدة تماما وروحا عظيمة في الدولة!”.

وكان تيلرسون هاجم ترامب وقال إنه تعين عليه إبلاغ الرئيس دونالد ترامب أن الإجراءات التي طلبها منه غير قانونية، حيث وصف الرئيس الأمريكي أيضا بأنه “غير منضبط تماما”.

وذكر تيلرسون خلال فعالية لجمع تبرعات، الخميس، “كثيرا ما يقول الرئيس، هذا هو ما أريد القيام به، هذه هي طريقة ما أريد القيام به، وكان يتعين علي أن أقول له، سيدي الرئيس، إنني أدرك ما تريد فعله، لكن لا يمكنك القيام به بهذه الطريقة، إنه ينتهك القانون”.

عربي 21