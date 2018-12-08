قرار وشروط إسرائيلية "حاسمة" للبنان بشأن أنفاق "حزب الله"

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© REUTERS / Ali Hashisho
وأشارت مصادر دبلوماسية خاصة للصحيفة الكويتية في بيروت أن الأزمة ستنتهي دون حرب أو من خلال ضربة دبلوماسية، وذلك بعد الأدلة الإسرائيلية التي تفقدها قائد القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان والتي أسقطتت مبرر التعامل معها عسكريا من جانب اسرائيل التي التقط رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المنهك بمتاعبه الداخلية أنفاسه وترك هموم الأنفاق الباقية على عهدة الحكومة اللبنانية.
واعتبرت الصحيفة أن شروط إسرائيل واضحة وهي أن تتعامل الحكومة اللبنانية مع الأنفاق من خلال اكتشافها وتدميرها بنفسها.
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