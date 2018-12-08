العرضيات.. شاب ينهي حياة والد زوجته بـ7 طعنات قاتلة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫العرضيات‬⁩ عقب صلاة ⁧‫الجمعة، يوم أمس، ‬حادثة قتل مروعة، بقرية النقف بمركز حلحال ببلاد العوامر. وأوضحت مصادر مطلعة أن شابا يبلغ من العمر 35 عاماً قام بتسديد سبع طعنات قاتلة لوالد زوجته السابقة بعد نشوب خلاف عائلي بينهما. ولازالت الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف جهودها في البحث عن الجاني لاتخاذ ما يلزم تجاهه وفقا للنظام.

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