صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 150.85 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 138.28 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 132 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 113.14 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم السبت عيار 14 فسجلت 88 ريالًا وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 75.42 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,691 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,056 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,848 ريالًا.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على #أسعار_الذهب اليوم السبت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .