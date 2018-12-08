الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

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الخليج - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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