شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية صور الشرايين المسدودة تحفز الإنسان على الاهتمام بصحته والان مع التفاصيل

أكدت دراسة سويدية حديثة أن الأشخاص الذين يرون صورا حية لشرايينهم المسدودة يقبلون على اتباع نمط حياة صحي مقارنة بالمرضى الذين لا يشاهدون هذه الصور.

ويعتبر عدم قدرة المريض على اتباع توصيات مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين بانتظام وتناول طعام صحي من بين أكبر العقبات أمام تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وحدد الباحثون 3532 شخصا بشكل عشوائي لديهم عامل خطر واحد على الأقل قد يسبب إصابتهم بأمراض القلب، ولا يعانون من أعراض تحتم اهتماما خاصا يتعلق مثلا بنمط الحياة أو تلقي علاجات، وأتاحوا لبعضهم الحصول على صور لشرايينهم مع شرح ما فيها من إشارات على المشكلات الصحية التي تنتظرهم، وكتبوا في دورية لانسيت أنه بعد عام قلت عوامل الإصابة بأمراض القلب لدى من شاهدوا صور أوعيتهم الدموية مقارنة بالمجموعة التي لم تشاهد هذه الصور.

وقال أولف ناسلوند، من جامعة أوميو في السويد، كبير الباحثين: "الإقلاع عن التدخين والأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني هي أنجع العلاجات وأرخصها ما دام هناك التزام بها لمدة طويلة".

وتراوحت أعمار المشتركين في الدراسة بين 40 و60 عاما، وتلقوا جميعا معلومات عن عوامل الخطر التي قد تسبب إصابتهم بأمراض القلب والشرايين، وكذلك مشورة حول كيفية اتباع نمط حياة صحي والأدوية اللازمة لهم.

وتراجعت عوامل الخطر بعد عام لدى من رأوا صور شرايينهم استنادا إلى مقياس شائع يعرف باسم مقياس "فرامنجهام"، فيما زادت عوامل الخطر لدى المجموعة الأخرى.