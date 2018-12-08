شكرا لقرائتكم خبر عن التنويم المغناطيسي أفضل من العلاج التقليدي لتخفيف أعراض القولون العصبي والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أمريكية هولندية أن التنويم المغناطيسي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لعلاج متلازمة القولون العصبي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مركز "جي آي الوظيفي واضطرابات الحركة" في نورث كارولينا والمركز الطبي الجامعي في أوتريخت، أن الباحثين وجدوا أن 50% من المرضى الذين تلقوا العلاج بالتنويم المغناطيسي بعد عام واحد شعروا بتحسن واضح من أعراضهم المؤلمة.

وبالمقارنة، فإن ٢٣% فقط من المتطوعين الذين تلقوا دروساً تعليمية حول كيفية التعامل مع الحالة أفصحوا عن الفائدة نفسها.

ولا يوجد علاج لهذه الحالة، ويعتقد أنها تصيب ما يصل إلى ١٥% من الناس، وفقا للتقديرات العالمية. ويمكن أن تتراوح أعراض متلازمة القولون العصبي من آلام في البطن إلى عادات الأمعاء غير المنتظمة وحتى نقص الحديد أو القيء في الحالات الأكثر خطورة.

وتضمنت الدراسة ٣٤٢ مشاركا، تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٦٥ عاما. ونجح العلاج بالتنويم المغناطيسي في تخفيف الأعراض لدى ٤١% من المرضى الذين تلقوا العلاج بالتنويم المغناطيسي الفردي، و٥٠% لأولئك الذين تلقوا العلاج بالتنويم المغناطيسي الجماعي، مقارنة بـ٢٣% ممن تلقوا الدروس التعليمية.

ويقول الخبراء إن هذه الطريقة، وهي استرخاء الدماغ لعلاج الأمعاء، أثبتت نجاحها في التجارب حتى الآن.

وأوضحوا أن استخدام الدماغ لمساعدة القناة الهضمية هو آلية مختلفة عن استخدام الأدوية التي تعالج القناة الهضمية مباشرة. وإذا لم تكن الأساليب الطبية المعتادة تعمل بشكل جيد واستمرت الأعراض فقد يكون هذا خيارا جيدا.