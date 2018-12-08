شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبار السلالم" يتوقع طول عمرك وحالتك الصحية والان مع التفاصيل

إذا كنت تريد معرفة لمحة عن حالتك الصحية وطول عمرك، فقط توجه لأقرب "سلم". نعم، حسب دراسة حديثة تمت مناقشتها في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الخميس، وحسب الموقع الخاص ببرنامج "توداي" الذي يبث على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، توصلت الدراسة إلى أن صعود السلم يعد اختبارا رياضيا يتطلب التحرك بخفة شديدة ما يمكن أن ينبئ بخطر الوفاة بأمراض القلب أو السرطان أو أي حالات مرضية أخرى.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة الجيدة على ممارسة التمارين مثل تلك على جهاز المشي، كان لديهم فرص وفاة مبكرة أقل.

وطلب من 12.615 مشاركا في الدراسة في البداية القيام بتمرين سهل على جهاز المشي لمراقبة تخطيط صدى القلب وتحديد مدى قدرتهم على ممارسة التمارين الرياضية والتحمل، ثم طلب منهم صعود 4 درجات سلم بوتيرة سريعة في أقل من دقيقة بدون أي توقف.

وقال الدكتور جيسوس بيتيرو، مؤلف الدراسة وطبيب قلب في مستشفى آكورونيا الجامعي في آكورونيا بإسبانيا: "إذا تمكنت من القيام بهذا التمرين، فلديك قدرة وظيفية جيدة، أما إذا تعذر عليك ذلك، فهذه علامة على أنك في حاجة إلى مزيد من التمارين".

وأوضح أن النشاط البدني له تأثير إيجابي على ضغط الدم والدهون ويقلل من الالتهابات ويحسن من استجابة مناعة الجسم للأورام.

ووجدت الدراسة بعد متابعة المشاركين في الدراسة لما يزيد على 5 سنوات أن هؤلاء الذين يعانون من قدرة وظيفية ضعيفة كانوا أكثر عرضة ثلاث مرات للوفاة بسبب السرطان.

ويعد الجلوس على الأرض ومحاولة القيام دون مساعدة من أحد من بين الاختبارات الأخرى التي توضح أيضا طول العمر والحالة الصحية.

وأخيرا نصح بيتيرو بمحاولة المشي أو الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات لتعزيز قدرة ممارسة التمارين الرياضية التي تكون أحيانا بمثابة دواء.