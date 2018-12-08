شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلان على نوبل للطب متفائلان بشأن مستقبل علاج السرطان والان مع التفاصيل

تحدث الطبيبان الحاصلان على جائزة نوبل للطب لعام 2018، الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو، عن توقعاتهما لطرق علاج السرطان في المستقبل ومدى فاعلية هذه الطرق على شفاء المرضى.

وخلال مؤتمر صحفي لهما قال أليسون وهونج إنه من المتوقع حدوث تقدم كبير في علاج السرطان خلال العقود القادمة، كما أكدا أن القضاء على المرض بالكامل أمر صعب التوقع في الوقت الحالي ولكن ليس بالمستحيل.

وأكد أليسون أنه قريبا جدا سيصل العالم إلى علاج بعض أنواع السرطان، وتوقع زميله هونجو أن يتم استخدام العلاج المناعي في النهاية ضد معظم أنواع السرطان بالتعاون مع العلاج الكيميائي.

جاءت هذه التصريحات للثنائي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل تسلمهما رسميا جائزة نوبل، التي تصل قيمتها إلى 9 ملايين كرونة، ما يعادل 999 ألف دولار.

وكانت لجنة نوبل أعلنت فوز العالمين بالجائزة في أكتوبر/تشرين الأول لعملهما في مجال العلاج المناعي، وتمكنهما من تفعيل نظام الدفاع الطبيعي للجسم لمكافحة الأورام.