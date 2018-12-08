شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخضراوات والفاكهة تعزز الصحة العقلية للرجال والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون كثيرا من الخضراوات والفاكهة تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة بالمقارنة مع غيرهم.

وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل، متوسط أعمارهم يبلغ 51 عاما، على مدى عقدين من الزمن، وكانوا يجيبون مرة كل 4 أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضراوات وغيرها من الأطعمة، كما خضعوا أيضا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاما.

وتوصل الباحثون إلى أنه في نهاية السبعينيات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا مزيدا من الخضراوات على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17% عن غيرهم، بينما قل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34% عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.

وأوضحوا في دورية طب الأعصاب أن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون مزيدا من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47% عمن يتناولونه بشكل أقل.

وقال كبير الباحثين في الدراسة تشانج تشينج يوان من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن عبر البريد الإلكتروني: "قد يكون تناول الخضراوات على المدى الطويل مثل الخضراوات الورقية والخضراوات الحمراء والفواكه مثل ثمار التوت وعصير الفواكه مثل عصير البرتقال مفيدا للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".