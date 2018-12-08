شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من مبيدات حشرية تسبب إعاقة ذهنية للأطفال والان مع التفاصيل

أكد علماء أمريكيون أن الحوامل لا ينبغي أن يتعرضن، ولو بكميات قليلة، لمبيدات حشرية مصنوعة من مجموعة كيماويات ترتبط باضطرابات في النمو العصبي والإصابة بالإعاقة الذهنية لدى الأطفال.

وجرى تطوير هذه المبيدات المعروفة بالمبيدات العضوية الفوسفاتية كغازات للأعصاب وأسلحة حرب، وأصبحت تستخدم في مكافحة الحشرات في المزارع وملاعب الجولف ومراكز التسوق والمدارس، ويمكن أن يتعرض الإنسان لهذه الكيماويات عن طريق الغذاء أو الماء أو حتى الهواء.

وقال علماء في بيان نشرته دورية "بلوس" الطبية إنه يتعين حظر هذه الكيماويات تماما لأنه على الرغم من السماح باستخدامها في الزراعة بمستويات منخفضة في الوقت الراهن، فإنها ترتبط بإعاقة ذهنية دائمة لدى الأطفال.

وأوضحت إرفا إرتس بتشوتو، التي قادت فريق البحث، مديرة مركز علوم الصحة البيئية في كلية ديفيس للطب بجامعة كاليفورنيا، أنه على الرغم من زيادة الأدلة على وجود أضرار فإن العديد من الناس ما زالوا يستخدمون المبيدات العضوية الفوسفاتية على نطاق واسع.

وأضافت أن هذا قد يرجع لأسباب منها أن التعرض المستمر لمستويات منخفضة لا يسبب أعراضا ملحوظة في الأمد القريب، ما يؤدي لافتراض خاطئ بأن التعرض لهذه المستويات المنخفضة لا يستدعي الاهتمام.

وأكد العلماء أنه بمجرد أن تصل هذه المبيدات إلى الرئتين أو الأمعاء تُمتص في مجرى الدم، وقد تصل إلى الأجنة عبر المشيمة ثم يحمل الدم هذه الكيماويات إلى المخ أثناء تكونه، وأشاروا إلى أنه من أجل منع تعرض الأم لهذه الكيماويات يتعين حظر استخدام هذه المنتجات لأغراض زراعية أو غيرها، كما يتعين فحص المياه لرصد هذه الكيماويات إن وجدت.

ولفتوا إلى أنه يمكن للنساء الحوامل الوقاية من اضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال عن طريق تناول فيتامينات منها حمض الفوليك والحديد.